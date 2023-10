Trainer Van Den Bosch zag werkpunt van Nys uitkomen in Overijse: "Iserbyt en Vanthourenhout hebben dat wel"

Thibau Nys kon vorige zondag in Overijse niet winnen. Na een val in de slotronde liet hij het helemaal lopen en werd hij vierde.

Thibau Nys maakte indruk in zijn eerste crossen van het nieuwe seizoen en won meteen in Beringen en Waterloo. In Overijse stond Nys ook als een van de favorieten aan de start, maar moest hij snel achtervolgen na een valpartij.

De achtervolging werd ingezet door Nys en hij reed een gat van zo'n 25 seconden nog weer helemaal dicht op Eli Iserbyt. Maar in de slotronde viel Nys opnieuw en maakte hij geen aanstalte meer om nog op het podium te eindigen. Iets wat zijn trainer als werkpunt ziet.

"Hij heeft tot nog toe een wisselende prestatiecurve. De ene dag top, de andere dag minder. Hij laat soms ook zijn kopje hangen na pech", zegt Paul Van Den Bosch bij De Morgen. "Iserbyt en Vanthourenhout hebben meer maturiteit."

Programma Thibau Nys

Nys blijft ondanks zijn successen vasthouden aan zijn programma dat hij voor de winter maakte. Zo start hij zaterdag niet in de Superprestige in Ruddervoorde, maar zondag wel in de Wereldbeker in Maasmechelen. Woensdag rijdt Nys ook de eerste manche van de X2O Trofee met de Koppenbergcross.