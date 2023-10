Zesdaagse van Gent krijgt steeds meer vorm, Europese kampioenen ploegkoers ook aan de start

De Zesdaagse van Gent komt op 14 november weer op gang voor de 82e editie in het Gentse Kuipke. De duo's die aan de start komen, worden ook stilaan duidelijk.

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zijn titelverdedigers in de Zesdaagse van Gent en komen ook dit jaar weer aan de start. Naast hen staat nog een Belgisch duo aan de start met Noah Vandenbranden en Tuur Dens.

Gianluca Pollefliet vormt dan weer een duo met Duitser Tim Torn Teutenberg, terwijl debutant Milan Van den Haute wordt gekoppeld aan de ervaren Italiaan Michele Scartezzini. Jonas Rickaert rijdt samen met de ervaren Deen Lasse Norman Hansen.

Fabio Van den Bossche zal een duo vormen met de Fransman Benjamin Thomas, de Europese kampioen omnium. Jules Hesters wordt gekoppeld aan de Nieuw-Zeelandse wereldkampioen puntenkoers Aaron Gate.

Daar zijn nu ook de Europese kampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt bijgekomen. De Duitsers staan voor de vierde keer aan de start in Gent. In 2019 werden zij al derde in ook vorig jaar reden ze zes dagen rond in Gent.