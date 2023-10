Belgische renster waagt zich aan verrassende wedstrijd: "Hoop dat ik mij niet belachelijk maak"

De Belgische wielrenster Julie Van De Velde neemt komend weekend deel aan een opvallende wedstrijd. Van De Velde zal aan de start verschijnen van de CrossCup in Roeselare, een jaarlijkse veldloopwedstrijd.

Van de Velde heeft een verleden als veldloopster, maar koos in 2017 op 24-jarige leeftijd voor een carrière als wielrenster. Een keuze die ze zich tot nu toe allesbehalve beklaagd heeft.

Afgelopen zomer maakte Van de Velde onder meer indruk in de Tour de France Femmes, waarin ze zelfs ook even de bolletjestrui mocht draaien. De renster uit Brugge haalde in haar carrière ook twee keer het podium op het Belgisch Kampioenschap.

Van de Velde kijkt bijzonder hard uit naar haar terugkeer in het veld, al koestert ze zeker geen te hoge ambities. "Ik start zonder verwachtingen, puur voor de fun", zo vertelde de renster van Fenix-Deceuninck bij Sporza.

GEZELSCHAP VAN CAMILLE LAUS

"Ik heb dit jaar nog maar 220 kilometer gelopen, dus ik verwacht geen topresultaat. Ik hoop dat ik mij niet belachelijk maak", besluit Van De Velde die het zondag onder meer zal opnemen tegen Belgian Cheetah Camille Laus. Ook zij treedt als sprinter buiten haar comfortzone.