Mathieu van der Poel oogst lof van collega-renners: "Beste renner van het afgelopen jaar"

Mathieu van der Poel greep donderdagavond, tot onbegrip van vele (ex-)renners naast de Vélo d'Or, de prijs voor beste wielrenner van 2023. De Nederlander keert dit weekend terug uit vakantie en neemt deel aan het Madrid Criterium.

Mathieu van der Poel heeft er een indrukwekkend jaar opzitten. De Nederlander won onder meer Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. Afgelopen zomer kroonde hij zich ook tot wereldkampioen op de weg. In de Tour de France vertolkte hij dan weer een belangrijke rol als lead-out voor Jasper Philipsen.

Van der Poel genoot afgelopen maand van een welverdiende vakantie, maar maakt dit weekend alweer zijn comeback op de fiets. De wereldkampioen zal zondag aan de start verschijnen van het Madrid Criterium in Spanje.

ENTHOUSIASTE PELAYO SANCHEZ

Met onder meer Juan Ayuso en Marc Soler zijn er nog meer grote namen van de partij, al blijft Mathieu van der Poel wel de absolute publiekstrekker. Ook de wielrenners zelf zijn bijzonder enthousiast over de aanwezigheid van de wereldkampioen.

"Hij behoort tot de buitencategorie, voor mij is hij de beste wielrenner van het afgelopen jaar", aldus Movistar-aanwinst Pelayo Sanchez bij Marca. "Mathieu heeft het WK gewonnen en was de beste in zowel Parijs-Roubaix als Milaan-Sanremo. Hij heeft iets speciaals, maar is toch gewoon een mens van vlees en bloed. Voor de fans en de andere wielrenners is het een genot dat hij er is."