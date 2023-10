Podiumklant over het gekke scoreverloop in Ruddervoorde: "We snapten het niet"

In Ruddervoorde stond op zaterdag de tweede manche in de Superprestige op het programma. En dat leverde toch wel leuke cross op, al was het wedstrijdverloop enigszins raar te noemen toch wel.

In een vrij gesloten race kregen we elke ronde opnieuw wel een paar andere renners aan het front. Een kopgroep van zes scheidde zich af, maar gaandeweg kregen we toch weer een grotere groep en na driekwart van de race waren we met meer dan tien voorin.

Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout bleken uiteindelijk de sterkste drie en verdeelden onder elkaar de podiumplaatsen. Maar het was toch wel opvallend dat er niemand echt weg leek te raken, tot in de ultieme laatste honderden meters.

Windspel?

"We spraken erover na de race in de tent. En we snapten het alledrie niet", vatte Lars van der Haar de race samen. "Ik had het gevoel dat ik op de limiet zit, zij hadden het gevoel dat ze op de limiet zaten en toch bleef alles terugkomen", was de Nederlander duidelijk.

"Ik moet ook zeggen dat het een groot verschil was als je achter iemand kon rijden, in vergelijking met zelf in de wind rijden."