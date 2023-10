Richard Plugge komt met verklaring voor vreemde transfer Jumbo-Visma: "Kunnen we veel van leren"

Jumbo-Visma pakte deze week uit met een opvallende transfer. De Nederlandse ploeg ging in zee met Jacco Verhaeren, de bondscoach van de Franse zwemploeg. Verhaeren zal bij Jumbo vooral een adviserende rol invullen.

De vreemde transfer van Jumbo-Visma deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Jumbo-manager Richard Plugge is er echter rotsvast van overtuigd dat Verhaeren een belangrijke rol kan gaan spelen in de verdere ontwikkeling van het team.

"Met Jacco halen we nu gewoon één van de topcoaches in de performance van Nederland binnen", legt Plugge uit aan 'In de Leiderstrui'. "Hij kan ons een spiegel voorhouden en zeggen als: waarom doe je dit zus, waarom doe je dit zo? Daar kunnen we ontzettend veel van leren en op die manier de volgende stap zetten in onze ontwikkeling."

ALL BLACKS

De 53-jarige Plugge is al sinds 2012 actief bij Jumbo-Visma en is ondanks de grote successen van de afgelopen jaren nog steeds constant op zoek naar de manieren om de ploeg nog beter te maken. Zo haalde Jumbo-Visma in het verleden al meermaals inspiratie op bij het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de zogenaamde All Blacks, met betrekking tot de mentaliteit van het team.