Cian Uijtdebroeks (20) maniakaal bezig met zijn voeding, maar zweert één iets duidelijk af

Cian Uijtdebroeks werd in zijn tweede seizoen bij de profs al 8ste in de Vuelta. Hij is een van de renners die al op erg jonge leeftijd strikt met zijn voeding omgaat.

Er was niet alleen de achtste plaats in de Vuelta van Uijtdebroeks. Hij werd ook 9de in de Ronde van Catalonië, 6de in de Ronde van Romandië en zevende in de Ronde van Zwitserland. Allemaal rittenkoersen van een week in de WorldTour. Dat hij op zijn 20ste al uitstekende resultaten behaalde, heeft Uijtdebroeks ook te danken aan zijn strikte omgang met voedsel. "Ik ben inderdaad een van die gasten die in het hotel rondloopt met een weegschaaltje in de hand om al mijn voeding af te wegen", zegt hij bij Grinta. "Het belang van de juiste voeding kan nauwelijks overschat worden. Ik vind het belangrijker dan mijn materiaal. Het is continu zoeken naar de ideale balans tussen eiwitten en koolhydraten", zegt Uijtdebroeks nog. Geen ketonen Maar Uijtdebroeks blijft wel af van de exotische middelen zoals ketonen en bakpoeder. "Ik heb er geen ervaring mee en ik ga dat ook zo houden." Met bakpoeder experimenteerde Uijtdebroeks wel één keer, maar hij merkte geen verschil en hield het dus op één keer.