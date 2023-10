Peter Sagan heeft na zijn pensioen als wegwielrenner toch nog een mooie prijs beet met dank aan grote specialiteit

Dat Peter Sagan op pensioen gegaan is, blijft een aderlating voor het wegwielrennen. Prijzen verzamelen, dat doet de drievoudig wereldkampioen voorlopig wel nog.

Peter Sagan heeft zijn laatste officiële wegwedstrijd bij de profs dan wel al achter de rug, maar de Slovaak was wel van de partij op het Tour de France-criterium in Singapore. Jarenlang was Sagan dan ook één van de grote smaakmakers in de Tour.

Hij heeft nog eens gedaan met wat altijd zijn specialiteit geweest is: voor het puntenklassement gaan. Hier was Sagan op gebrand en op 24 kilometer van het einde had hij zich verzekerd van een voldoende aantal punten. Dat gebeurde na een tussensprint met Dries De Bondt van Alpecin-Deceuninck als voornaamste belager.

Zo moet Peter Sagan Singapore zeker niet met lege handen verlaten en is hij nog een laatste keer de winnaar van een puntenklassement geworden. Eindzeges in puntenklassementen staan natuurlijk al genoeg op zijn palmares.