Eli Iserbyt steekt ambities niet onder stoelen of banken: "Het is al te lang geleden"

Eli Iserbyt is aan een goed seizoen bezig, maar kon nog maar twee keer winnen. Zondag staat er opnieuw een belangrijke afspraak op het programma.

Eli Iserbyt is een van de constante renners van het veldritseizoen, in zes crossen werd hij vier keer tweede en won hij twee keer. In de Superprestige staat Iserbyt aan de leiding, in de Wereldbeker staat hij op plek twee op een punt van leider Van der Haar.

Zondag staat het EK op het programma in het Franse Ponchâteau. In 2020 was Iserbyt de beste op het EK in Rosmalen, de enige titel die hij tot nu toe bij de profs pakte. Want kampioenschappen lijken altijd moeilijk voor Iserbyt.

EK in Ponchâteau

Op het BK stond Iserbyt nog maar één keer op het podium, de voorbije drie edities gaf hij twee keer op. Op het WK stond Iserbyt de voorbije twee jaar wel op het podium. Maar Iserbyt kijkt toch uit naar het EK van zondag.

"Het EK is ook een heel groot doel. Het is al te lang geleden dat ik nog eens een trui heb gehaald, dus het zou nog eens mogen", zegt Iserbyt bij Wielerflits. "Realistisch gezien zijn er vijf of zes renners die kunnen winnen, dus zal het zaak zijn om gefocust aan de start te staan."