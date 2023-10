Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk over het winnen van alle vijf de Monumenten

Mathieu van der Poel schreef in 2023 twee Monumenten op zijn naam, hij ontbreekt er nu nog twee. Maar die worden wel bijzonder moeilijk, denkt hij.

Mathieu van der Poel had al twee keer de Ronde van Vlaanderen op zijn naam staan en voegde daar dit jaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix aan toe. Hij mist dus enkel nog Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Van der Poel reed beide wedstrijden al eens in het coronajaar 2020. In Luik-Bastenaken-Luik werd de Nederlander toen zesde, in de Ronde van Lombardije werd Van der Poel tiende. Maar dat was toen wel op 6'28" van winnaar Jakob Fuglsang.

Lombardije en Luik

De Nederlander twijfelt dan of hij die twee Monumenten kan winnen. "Ik denk dat het lastig zal worden. Ik denk dat Luik-Bastenaken-Luik mogelijk is. Ik koerste er al eens en finishte niet zo ver", stelde de wereldkampioen.

"Lombardije is een ander verhaal. Dat is meer een koers voor klimmers. Misschien ga ik het een keer proberen, maar ik weet dat het bijzonder lastig is. Het is ook niet één van mijn grootste uitdagingen. Ik concentreer mij op de koersen die ik kan winnen. Dat is vooral belangrijk."