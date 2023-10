Mathieu van der Poel licht tipje van de sluier over zijn rentree in het veldrijden

Mathieu van der Poel won zondag het Madrid Criterium, zijn laatste wedstrijd op de weg van 2024. De Nederlander deed ook zijn plannen voor het komende veldritseizoen uit de doeken.

Wanneer komen Wout van Aert en Mathieu van der Poel terug. Het is een vraag die telkens gesteld wordt bij het begin van het veldritseizoen en waar ook lang geen antwoord op komt. Maar Mathieu van der Poel lichtte toch al een tipje van de sluier.

"Ik begin het crossseizoen eind december", zei Van der Poel bij Eurosport. Het zal een beetje vergelijkbaar zijn met vorig seizoen. Ik rijd tien à vijftien crossen, met het WK als de afsluiter", zei de Nederlander ook nog.

WK in Tabor

Welke crossen Van der Poel precies zal rijden en waar en wanneer hij opnieuw het veld zal induiken, is nog niet bekend. Vorig jaar begon Van der Poel al op 27 november met een overwinning in de Wereldbeker Hulst.

Afsluiten doet Van der Poel dus met het WK in het Tsjechische Tabor, waar hij in 2015 voor het eerst wereldkampioen veldrijden werd. In Tabor kan Van der Poel al voor de zesde keer wereldkampioen worden.