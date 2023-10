Pogacar doet grootste doel van 2024 uit de doeken én heeft heel mooi compliment voor Van der Poel klaar

Tadej Pogacar moest in Singapore de duimen leggen voor Jasper Philipsen en Mark Cavendish in de sprint. De Sloveen blikte al eens vooruit op 2024.

Tadej Pogacar beleefde weer een topseizoen. Hij won Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije. In de Tour moest Pogacar weer zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard en werd opnieuw tweede.

Na het Singapore Criterium deed Pogacar al één wens voor 2024. "Een leuke tijd beleven en die regenboogtrui van Van der Poel afpakken", zei de Sloveen bij HLN. Het WK wordt in 2024 in het Zwitserse Zürich gereden.

Het parcours in Zwitserland lijkt ook iets voor Pogacar. De lokale ronde in Zürich bevat twee beklimmingen: de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%) en de Witikon (2,3 km aan 5,7%). Dat parcours lijkt ook Evenepoel, Van der Poel en Van Aert weer te liggen.

Compliment Van der Poel

Pogacar had ook nog een mooi compliment klaar voor Mathieu van der Poel. "Hij is een super leuke kerel. Ik beschouw Mathieu als een echte vriend, maar ook als een tegenstander. Het is niet zoals tussen hem en Wout (Van Aert, nvdr.). Ik vind hem één van de beste renners ter wereld. Als ik vandaag een kind was, zou hij mijn idool zijn."