Tadej Pogacar heeft andere mening dan grote concurrent Jonas Vingegaard: "Het schrikt me niet af"

Tadej Pogacar moest dit jaar opnieuw vrede nemen met de tweede plaats in de Tour. Volgend jaar wil de Sloveen wellicht weer voor de eindzege gaan.

De deelname van Tadej Pogacar aan de Tour van 2024 is nog niet helemaal zeker, want de Sloveen wil nog altijd eens de Giro en de Vuelta rijden. Maar nog twee jaar zonder zege in de Tour lijkt UAE Team Emirates toch weer vol voor de eindzege te gaan in 2024 met Pogacar.

Toch is de Sloveen tevreden met het parcours dat vorige woensdag gepresenteerd werd in Parijs. Er zijn twee tijdritten, vier aankomsten bergop en een gravelrit. "Het is divers, dat is fun. Het voordeel voor mij is dat ik het parcours en de wegen steeds beter ken", zegt Pogacar bij HLN.

Tevreden met parcours

Ook de gravelrit bevalt Pogacar dus, want de Sloveen won in 2022 al de Strade Bianche na een solo van 50 kilometer. "Er kan natuurlijk veel misgaan in zo’n etappe, maar het schrikt me niet af", zegt de Sloveen nog.

Vingegaard was minder fan van de gravelrit en gaf het parcours van de Tour van 2024 een 8 op 10. Pogacar geeft een puntje meer. "Ik geef 9 op 10. Vooral met die laatste dagen in de buurt van Nice, dat zijn wegen waar ik elke dag train."