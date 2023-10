José De Cauwer heeft duidelijke mening over Giro-ambities van Wout van Aert

Trekt Wout van Aert als kopman naar de Giro voor Jumbo-Visma? José De Cauwer vindt het wel eens tijd dat Van Aert voor zichzelf kan rijden.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport rijdt Wout van Aert volgend jaar de Giro als kopman. En ook om een klassement te rijden, de top vijf zou het doel zijn. Na jaren in dienst in de Tour zou Van Aert eens zijn eigen kans krijgen.

"Voor mij is het meer dan tijd dat hij meer voor zichzelf rijdt", zegt José De Cauwer bij Sporza. Van Aert heeft volgens De Cauwer de laatste jaren te veel superknecht geweest in de Tour. "Dat was mooi en aardig voor Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard."

De voorbije jaren kon Van Aert telkens nog zijn ritje meepikken in de Tour, maar dit jaar lukte dat niet. Dat heeft volgens De Cauwer ook gevolgen voor de andere koersen die Van Aert dit jaar heeft gereden.

WK in Glasgow

"Als Van Aert je zoon zou zijn en je ziet hem in de Tour zo hard werken voor een ander, dan denk je bij jezelf: "Als hij zich wat rustiger mag houden, kan hij misschien wereldkampioen worden in Glasgow.""

Dat was precies de strategie die Mathieu van der Poel volgde dit jaar in de Tour. De Nederlander trok de sprint aan voor Philipsen, maar hield zich voor de rest afzijdig. En Van der Poel werd wél wereldkampioen in Glasgow.