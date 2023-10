Nederlandse bondscoach verklaart waarom zij niet deelnemen aan nieuwe discipline op het EK

Slechts zes teams staan vrijdag aan de start van het EK mixed team relay. De Nederlanders zijn wereldkampioenen komt zelfs niet aan de start.

De mixed team relay is al enkele jaren aan een opgang bezig in het wielrennen. De discipline verving in het wegwielrennen de ploegentijdrit voor ploegen en doet nu ook zijn intrede in het veldrijden. Dit jaar werd Nederland de eerste wereldkampioen in Hoogerheide.

Dit jaar is er ook de eerste editie op het Europees kampioenschap, die wordt vrijdag gereden. Maar door de Koppenbergcross op woensdag en de 'echte' wedstrijden op zaterdag en zondag, haken heel wat landen af.

Geen Nederlanders aan de start

"Maar met de hoeveelheden regen die nu voorspeld worden, verwacht ik dat het een zware ronde gaat zijn", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij In de Leiderstrui. "Door de Team Relay te schrappen, staan onze sporters nog net wat frisser aan de start zaterdag en zondag."

België staat wel aan de start met anne Cant (vrouwen elite) en Witse Meeussen (mannen elite), Xaydée Van Sinaey (vrouwen U23), Yorben Lauryssen (mannen U23), Shanyl De Schoesitter (vrouwen U17) en Naud De Clercq (mannen U17). Zij rijden telkens één ronde.

De vijf andere landen aan de start zijn Tsjechië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Zweden. Ook landen zoals Zwitserland, Duitsland en Spanje sturen net als Nederland hun kat.