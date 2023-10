Niels Albert onthult zijn topfavoriet voor het EK in Ponchâteau en zegt ook waarom

Komende zondag staat met het EK het eerste kampioenschap op het programma in het veldrijden. Niels Albert heeft alvast aan favoriet.

Het veldritseizoen is amper aan zijn vijfde weekend toe of er staat al een eerste trui op het spel in het Franse Ponchâteau. Michael Vanthourenhout verdedigt zijn trui, maar lijkt niet in vorm te zijn. Zondag in Maasmechelen gaf hij op.

Thibau Nys, die de eerste twee crossen van het seizoen won in Beringen en Waterloo, belandde in Overijse en Maasmechelen naast het podium na een val in het slot. Ook hij is niet echt de grote favoriet voor Niels Albert komende zondag.

EK in Ponchâteau

Albert schuift wel Lars van der Haar naar voren al topfavoriet. "Hij vindt er een parcours waarop hij in zijn beste jaren altijd uitblonk. En er wordt heel slecht weer voorspeld. Dan wordt het een heel lastige cross", zegt Albert bij HLN.

Maar toch schrijft Albert Nys en Iserbyt ook nog niet af. "Iserbyt is een aanklamper en Nys kan wel wat bergop rijden." Woensdag zullen Iserbyt, Van der Haar en Nys al tegen elkaar strijden in de lastige Koppenbergcross.