Van der Haar gaat Sweeck voorbij, revelatie Thibau Nys zakt alweer een plaatsje

Lars van der Haar is na zijn zege in de Wereldbeker van Maasmechelen de nieuwe nummer één van de wereld. Ook Eli Iserbyt stijgt een plaatsje.

Lars van der Haar is opnieuw aan een erg constant seizoen bezig. In zijn laatste vier crossen stond de Nederlandse kampioen telkens op het podium, in Woerden en Maasmechelen was Van der Haar telkens de beste.

De Nederlandse kampioen wordt beloond met de eerste plaats op de UCI-ranking. De Nederlander gaat zo voorbij Laurens Sweeck, die nog niet zijn beste seizoen beleefde. Sweeck was even out met een blessure, maar werd in Maasmechelen wel derde.

Ook Eli Iserbyt schuift op van drie naar vier en gaat zo voorbij zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout. Die laatste gaf op in Maasmechelen, terwijl Iserbyt tweede werd. Verder in de stand gaat Orts voorbij Nys en schuift Gerben Kuypers op naar plaats 12.

Van Empel loopt uit

Bij de vrouwen groeit de voorsprong van Fem van Empel op haar concurrenten week na week. Denise Betsema verliest dan weer drie plaatsen en zakt naar plaats acht. Laura Verdonschot is de eerste Belgische op plek 14.

UCI-ranking mannen

Lars van der Haar - 2565 punten Laurens Sweeck - 2464 punten Eli Iserbyt - 2304 punten Michael Vanthourenhout - 2299 punten Mathieu van der Poel - 1934 punten Wout van Aert - 1750 punten Niels Vandeputte - 1486 punten Kevin Kuhn - 1325 punten Joris Nieuwenhuis - 1227 punten Felipe Orts - 1131 punten Thibau Nys - 1129 punten Gerben Kuypers - 1030 punten

UCI-ranking vrouwen