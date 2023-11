De man die VDP & co angst inboezemt: "De Van der Poels uit het peloton zeggen me weg te blijven van hun territorium"

Het was VDP boven in de klassiekers dit jaar. Mathieu van der Poel heeft bewezen dat hij in 'zijn' wedstrijden van niemand schrik moet hebben. Of misschien toch van één iemand, want Pogacar klopte hem in de Ronde van Vlaanderen.

In een interview met Flo Bikes werd Tadej Pogacar gevraagd of mannen als Mathieu van der Poel hem advies geven over zijn programma. "Zelf vraag ik niet echt aan iemand advies. Ze zeggen me om niet in hun territorium te komen", glimlacht de Sloveen. © photonews "Om niet tegen hen te koersen. Om weg te blijven van de Ronde van Vlaanderen, van alle koersen." Pogacar wiselt dan toch nog naar een iets serieuzere toon. "Neen, het is wel fun voor iedereen, denk ik. We gaan volop de strijd aan met mekaar." Strijd op de fiets, respect naast de fiets: die balans ervaart Pogi en voor hem is dat prima zo. "Er is een enorm respect tussen de rivalen in de wielersport. Als het zo blijft verder gaan, is dat goed voor iedereen."