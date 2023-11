Patrick Lefevere uit stevig zijn twijfels over de Tour-kansen van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel trekt volgend jaar voor het eerst naar de Tour de France. Maar Patrick Lefevere uit toch weer zijn twijfels of Evenepoel wel kan meedoen voor winst.

Patrick Lefevere geeft zijn poulain wel een goed rapport voor 2023. Met zijn wereldtitel tijdrijden, Belgische titel op de weg en derde overwinning in de Clasica San Sebastian. Maar in de grote rondes liep het wel wat minder.

"Hij stond aan de leiding in de Giro tot hij uitviel met Covid. Ik denk dat hij zonder die ziekte had kunnen schitteren. Hij was echt in topvorm. Ik geef hem een 8 op 10", zegt Patrick Lefevere bij La Dernière Heure.

Twijfels voor de Tour

In de Vuelta moest Evenepoel het klassement dan weer vergeten nadat hij een offday kende en zo'n 27 minuten verloor. "Daardoor hebben we nog steeds twijfels over het exacte niveau dat hij kan bereiken in de Tour de France tegen jongens als Vingegaard en Pogacar", stelt Lefevere.

"We hadden liever gehad dat hij zich drie weken lang kon uitleven in de Giro alvorens de Tour de France te ontdekken", zei Lefevere nog. "Maar door al die tegenslagen dit jaar moet hij zichzelf meteen ontdekken in de Tour."