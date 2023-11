Tadej Pogacar over Jonas Vingegaard: "Na de voorlaatste rit in de Tour heb ik het hem gezegd"

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard streden de voorbije twee jaar hevig om de eindzege in de Tour. Maar verder komen de twee elkaar niet heel veel tegen.

Tadej Pogacar koerst bijna het hele jaar door, van februari tot oktober. De Sloveen won ook het hele jaar door van eendagskoersen tot rittenkoersen. Pogacar was de beste in Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

Zijn Deense concurrent Jonas Vingegaard kiest echter voor een andere aanpak. Vingegaard reed enkel rittenkoersen in 2023 en dan nog eens enkel in Frankrijk en Spanje. Hij won de Tour, de Dauphiné, het Baskenland en O Gran Camino. In Parijs-Nice en de Vuelta stond op het podium.

Eendagskoersen

Toch denkt Pogacar dat Vingegaard het ook in eendagskoersen kan waarmaken. "Na de voorlaatste rit in de Tour hadden we het over onze programma’s en heb ik hem gezegd dat als hij rijdt zoals hij deze Tour had gedaan, hij ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen", zegt Pogacar bij FloBikes.

"Hij is sterk, redelijk explosief en behendig op de fiets. Ik kan hem de meeste klassiekers wel zien winnen, vooral de Waalse en Italiaanse klassiekers. Maar misschien ook de Ronde van Vlaanderen", zegt Pogacar nog.