Arnaud De Lie doet verrassende onthulling over zijn contractverlenging bij Lotto Dstny

Arnaud De Lie verlengde onlangs zijn contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny. Al was dat aanvankelijk niet de bedoeling en moest de ploeg hem overtuigen.

Arnaud De Lie (21) kende een steile opgang de voorbije twee jaar, hij boekte al 19 overwinningen. Het contract van De Lie liep eind 2024 af en dus moest Lotto Dstny werk maken van een nieuw contract, of het speelde zijn goudhaantje kwijt.

Dat lukte ook, het oude contract van De Lie werd vervangen door een nieuw, dat nu loopt tot eind 2026. "Het was niet mijn bedoeling om mijn contract te verlengen, maar het team wilde heel graag dat ik het zou verlengen en het heeft een heel goed project voor mij", zegt De Lie bij Cyclingnews.

"Na lang overleg met CEO Heulot en mijn familie denk ik dat dit voor mij de beste keuze is geweest, omdat we een hele goede groep hebben, met goede teamgenoten en staf", zegt De Lie. "Ik ben misschien ook wel de leider van het team, dus ik heb veel van vertrouwen met teamgenoten en staf. Het was een logische keuze."

Ronde van Vlaanderen

De Lie reed dit jaar zijn eerste twee Monumenten met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, "Volgend jaar is een goede gelegenheid om de Ronde van Vlaanderen te rijden, maar winnen is iets anders”, zegt De Lie. "Als je een grote koers rijdt en je geen ervaring hebt, verlies je die koers ook."