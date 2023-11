De Plus heeft boodschap voor Evenepoel nadat hij interesse van Soudal Quick-Step afsloeg

Laurens De Plus verlengde onlangs zijn contract bij INEOS Grenadiers voor drie jaar tot eind 2026. Al was er ook interesse van de ploeg van Patrick Lefevere.

Laurens De Plus maakte in 2021 de overstap van Jumbo-Visma naar INEOS Grenadiers, maar potten kon hij er in zijn eerste twee jaar niet breken. Maar dit jaar vond De Plus zijn oude vorm wat terug en werd hij 17de in Luik-Bastenaken-Luik.

In de Giro kwam De Plus dan helemaal boven water. Hij werkte zich uit de naad voor kopman Geraint Thomas, die het roze op de voorlaatste dag verloor aan Primoz Roglic in de klimtijdrit. De Plus trok ook naar de Vuelta, maar viel al na twee kilometer in de ploegentijdrit en moest opgeven met een heupblessure.

Het contract van De Plus liep eind dit jaar af, maar INEOS Grenadiers behoudt het vertrouwen en legde hem drie jaar langer vast. Al was er ook interesse van Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step. De Plus wist van die interesse, maar gaf vrij snel aan dat hij toch bij INEOS zou blijven.

Remco Evenepoel zelf probeerde De Plus ook te overtuigen. "Remco heeft me regelmatig eens gebeld en gestuurd. Het ging er ook wel eens over als we samen om een koffie gingen. Het zal er ooit nog wel eens van komen dat we samen in een ploeg koersen, maar nu dus nog niet", zegt De Plus bij Het Nieuwsblad.

De Plus vertrok eind 2018 bij de ploeg van Lefevere, net toen Evenepoel er prof werd. Ze reden dus nog nooit in dezelfde ploeg en het zal dus zeker nog drie jaar duren voor dat wel het geval zijn zal. Of het zou met de Belgische ploeg moeten zijn.