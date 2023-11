"DNF, Mobilhome": Paul Herijgers had offday van Thibau Nys zien aankomen én komt met stevige voorspelling richting komende weken

Thibau Nys had niet zijn beste dag in Pontchâteau. Uiteindelijk zou hij zelfs het einde van de race niet halen, nadat vader Sven Nys al snel in de race de bui had zien hangen. Paul Herijgers was een van de mannen die dat enigszins had durven te voorspellen.

"DNF. Mobilhome. Ja, het was ergens te voorspellen, al doe ik dat niet met plezier. Maar het is een feit dat zoiets bestaat in het leven", opende Paul Herijgers al tijdens de race zijn analyse over de mindere dag van Thibau Nys. De jonge Belg was bij zijn eerste maanden in het profpeloton nochtans als een speer begonnen, met overwinningen in Beringen en Waterloo. Vier dagen geleden won hij bovendien ook nog eens de Koppenbergcross. Knippen in programma? "Wanneer een jonge coureur het moet opnemen tegen de profs, dan komt er een moment - en dat kan je niet tegenhouden - dat er eens een mindere dag tussen zit", aldus nog Herijgers. Het tegenovergestelde zou ook vreemd zijn volgens de analist. "Je kan het niet maken om dat het een heel jaar te doen. Er zal wel links of rechts een koersje weggeknipt worden nu, hou het maar in de gaten", voorspelde hij ook nog naar de komende weken toe.