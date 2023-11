Daar is alweer de kans voor Mathieu van der Poel om meteen ferm revanche te nemen

Zit de revanche van Mathieu van der Poel er aan te komen? Het is wel een mogelijkheid, want tijdens het Gala van de Flandrien zal ook de Internationale Flandrien aangeduid worden. Zeg maar de beste renner van het jaar.

De meest prestigieuze prijs in het internationale wielerlandschap voor de beste renner van het jaar is wellicht de Vélo d'Or. Die ging onlangs naar Jonas Vingegaard, terwijl velen vinden dat Van der Poel daar ook wel recht op had. Tenslotte kan die twee Monumenten en het WK voorleggen als grote overwinningen: wie doet beter?

Het Gala van de Flandrien is de eerstvolgende awardshow waar de beste wielrenner van 2023 in de bloemetjes gezet wordt, maar dan vanuit Belgisch standpunt. De organiserende krant Het Nieuwsblad heeft Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar genomineerd voor de prijs van de Internationale Flandrien.

© photonews

Een compleet logische top drie. Het is enkel de vraag of die drie kanjers in dezelfde volgorde gerangschikt zullen worden als bij de Vélo d'Or. Vader Van der Poel vond dan weer dat die eigenlijk naar Tadej Pogacar moest gegaan zijn. In elk geval gaat de Internationale Flandrien naar een wereldtopper die een waanzinnig jaar reed.