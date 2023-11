Lotte Kopecky maakt duidelijk statement: "Wil ik liever niet over praten"

In maart overleed Seppe, de broer van Lotte Kopecky. Een paar dagen later won Kopecky al Nokere Koerse.

Het was een bijzondere koers voor Lotte Kopecky in Nokere, enkele dagen na het overlijden van haar broer Seppe. “Mijn hoofd stond die dag op nul. Op oneindig. Ik kan niet eens zeggen dat het heel emotioneel was of zo. Ik voelde gewoon niet veel”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

Achteraf zei ze dat het voelde alsof ze met twee aan het koersen waren. “Ja, de manier waarop ik in Nokere heb gekoerst… Dat leek nergens op in feite. Zonder tactiek, gewoon rammen en zien waar we uitkomen. Toen ik in de aanval trok, dachten ze bij de ploeg ook Wat doet Lotte nu? Maar kom, we gaan haar laten doen. Ik ben dan nog een keer of twee in de aanval gegaan, dus in feite was ik supersterk. In dat opzicht had ik het gevoel dat we met twee waren.”

Over wat haar broer voor haar betekende, daar wil ze liever niet meer over praten. “Liever niet eigenlijk. Laten we het erop houden dat er toen veel mensen zijn die me enorm hebben gesteund waarvoor ik iedereen heel dankbaar ben.”