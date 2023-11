Patrick Lefevere heeft zo zijn redenen om opgetogen te zijn

Neen, Patrick Lefevere hoeft allerminst aangeslagen te zijn na het wegseizoen. Opgetogen is hij zelfs over wat de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step bereikt heeft.

Om duidelijk te zijn: ook bij de mannen was het lang niet slecht, met toch weer een heel knap seizoen van Remco Evenepoel. De pijnpunten in de voorjaarsklassiekers zijn niet weggewerkt, maar de Wolfpack was toch weer één van de ploegen met de meeste overwinningen.

De vrouwenploeg kleurde het seizoen dan weer met tien zeges en onder meer de ontbolstering van Justine Ghekiere. "Het voorbije seizoen hebben de rensters van AG Insurance-Soudal Quick-Step op verschillende koersen hun stempel gedrukt", zegt Patrick Lefevere op de site van het team.

LEFEVERE ZIET NOG UITDAGINGEN

"Onze ploeg bestaat nu uit snelle sprinters en sterke klimmers die als collectief de kleuren van AG Insurance-Soudal Quick-Step verdedigen." Er liggen zeker nog voldoende doelstellingen in het verschiet. "We omarmen de uitdagingen van de toekomst."

En die uitdagingen zijn er in veelvoud. "We volharden in onze jacht op succes op alle fronten, het versterken van de basis van het vrouwenwielrennen, waardoor we rensters de kans geven zich te onderscheiden", besluit de ploegmanager.