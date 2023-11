Pogacar uit bewondering over de renner en mens Mathieu van der Poel: "Droom in '24? Zijn regenboogtrui afpakken"

Het is al langer bekend dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar overeen komen. Zelfs bewondering komt er aan te pas, zeker van de kant van de Sloveen naar de Nederlander toe.

In een interview met Global Cycling Network steekt Pogacar zijn mening over Van der Poel niet onder stoelen of banken. "Hij is een superleuke kerel. Ik beschouw hem als een goede vriend en ook als een sterke tegenstander", aldus de tweevoudig Tourwinnaar.

Als ik een kind zou zijn zou Van der Poel mijn idool zijn

Al is VDP natuurlijk geen klassementsrenner in een grote ronde. "Ik zie hem niet als een directe concurrent, maar bij sommige afspraken doorheen het jaar nemen we het tegen mekaar op. Hij is één van de beste wielrenners ter wereld, ik bedoel, hij is de wereldkampioen! Als ik nu een kind zou zijn, zou hij mijn idool zijn."

Wanneer hij de vraag krijgt wat zijn ene droom is voor 2024, moet Pogacar lachen. "Een mooie tijd beleven en Van der Poel zijn regenboogtrui afpakken."