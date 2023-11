"Ik hoestte bloed de laatste dagen van de Vuelta": Nederlander komt met 'heroïsch' verhaal, maar krijgt meteen bakken kritiek over zich

Jan Maas viel in de dertiende etappe in de afdaling van de Aubisque. Daarna werd de derde week een martelgang voor de 27-jarige Nederlander van Jayco. Hij had gebroken ribben, maar ook corona en influenza blijkbaar.

“Ik zat als een zombie op de fiets. Ik wilde er geen foto van laten maken, omdat ik de Vuelta wilde uitrijden. Dus ik heb geprobeerd zo stoer mogelijk de Vuelta uit te rijden", aldus Jan Maas in de podcast Cycling Inside.

Finishing La Vuelta with broken ribs, spitting blood. The sport can do without that type of "heroic behaviour". https://t.co/p5Zloq9iqu