Eli Iserbyt spreekt zich uit over terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld

Eli Iserbyt is zoals elk seizoen goed begonnen, met een gunstige positie in de klassementen en al enkele overwinningen. Hij beseft dan ook goed genoeg dat het nu moet gebeuren.

Eli Iserbyt pakte met de Superprestige in Niel al zijn derde overwinning van het seizoen, daardoor heeft hij nu evenveel zeges als Thibau Nys. Slechts één keer stond hij op negen crossen niet op het podium, op het EK in Pontchâteau.

In tegenstelling tot enkelen van zijn concurrenten denkt Iserbyt er nog niet aan om wat rust in te bouwen. "Dat kan ik nog in maart, hé (lacht). Een wedstrijd overslaan zit er op dit moment nog niet in. Ik kan tijdens de week misschien eens wat rust inbouwen", zegt hij bij Wielerflits.

Van Aert en Van der Poel

Het seizoen startte dit jaar ook maar in oktober en is ruim een maand oud, nu al aan rust denken doet Iserbyt dus niet. "Het seizoen wordt altijd korter en korter, we zijn maar vijf maanden bezig en hebben zeven maanden rust. Dus wil ik zo veel mogelijk rijden."

Want Iserbyt beseft maar al te goed dat hij nu moet scoren. In december kom immers toppers zoals Van der Poel, Van Aert en Pidcock terug. "Vanaf dat Wout en Mathieu er zijn, is het zaak om in de crossen zelf de posities en punten goed te tellen en daarna wat krachten te sparen, omdat overwinning toch altijd weg is."