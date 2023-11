Het zit er bovenarms op in veldritwereld: topper schuwt harde woorden niet na uitspraak UCI

Het is eens te meer hommeles in veldritland. De uitspraken van UCI-voorzitter Lappartient zijn hard aangekomen bij de renners. Onder meer Lars van der Haar bijt stevig van zich af na wat de baas van de wielrennersbond te zeggen had.

UCI-voorzitter Lappartient kwam met een ferme uitspraak waarbij een aantal renners mogelijk niet zouden mogen deelnemen aan het WK (lees het HIER nog eens na). En dat is toch wel wat renners in het verkeerde keelgat geschoten.

Zo ook bij Lars van der haar, die eerder aangaf het klassement in de Wereldbeker aan zich voorbij te zullen laten gaan - ook al staat hij momenteel nog aan de leiding in dat klassement. Maar in Dublin en Val di Sole zal hij er normaliter alvast niet bij zijn.

Waarom zo groot oppakken?

"Ik wil voor het eindklassement in de X2O-trofee gaan. De dag voor Dublin is er een race voor dat klassement in Kortrijk", aldus van der Haar in Het Nieuwsblad. "Dat is gewoon een onhaalbare situatie." De Nederlander wil geen half werk leveren, in geen enkele race.

Ook Val di Sole slaat hij over: "Ik moet ook een keer trainen hé. Ik moet sportief keuzes maken voor mezelf. Maar ik laat ook vier Superprestigemanches vallen om vier Wereldbekers te rijden. Dus ik begrijp niet waarom ze het nu zo groot oppakken?”