Geen WK voor van Aert, van der Poel en Nys? UCI-voorzitter komt met héél straffe taal

Het is eens te meer hommeles in veldritland. Thibau Nys paste voor de Wereldbekercross in Dendermonde, terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert pas in december in het veld komen en ook Lars van der Haar al liet weten dat het klassement in de Wereldbeker niet voor hem zal zijn.

De kampioenschappen worden eens te meer belangrijker voor de veldrijders. Zeker omdat PIdcock, van Aert en van der Poel pas later in het veldritseizoen aan de slag zullen gaan in het veld. En in Dendermonde was er dus ook van Thibau Nys geen sprake. Bij de vrouwen is het eigenlijk een gelijkaardige zaak. Met Pieterse, van Anrooij en van Empel zijn de drie absolute Nederlandse toppers er ook niet bij dezer weken. Ook zij laten dus een aantal Wereldbekers aan zich voorbijgaan. Renners weigeren uit het WK? UCI-baas David Lappartient is daar allerminst blij mee. En dus schermt hij met mogelijke zware sancties voor de renners die de Wereldbeker aan hun laars lappen. "Het begint op te vallen. Veel renners laten de Wereldbeker links liggen", klinkt het bij DirectVélo. "De Wereldbeker is geen competitie waarbij je kan gaan kiezen. Iedereen moet gewoon meedoen. En als je dat niet doet, dan rij je ook de volgende Wereldbekermanche en het WK niet", schuwt hij de ferme woorden niet. Of de soep zo heet gegeten zal worden als ze geschonken wordt? Dat is nog een andere vraag.