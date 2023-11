Lefevere stelde zich veel vragen, maar trouwe renner vertrekt toch: "Het is jammer"

Na zeven jaar verlaat Remi Cavagna de ploeg van Patrick Lefevere. De Fransman rijdt vanaf volgend jaar voor het Spaanse Movistar.

Cavagna tekende in 2017 zijn eerste profcontract bij de ploeg van Patrick Lefevere, nadat hij in 2016 ook al voor opleidingsploeg Klein Constantia reed. "Ik was overweldigd toen ik besefte dat ik in dezelfde ploeg zat als Julian Alaphilippe, Tom Boonen en Philippe Gilbert. Het was iets formidabel voor mij, een 21-jarige."

"Een van de belangrijkste momenten van de afgelopen zeven jaar was mijn overwinning in de Ronde van Californië", stelt Cavagna. Dat was in 2019 zijn eerste overwinning in de WorldTour. Cavagna liet zijn medevluchter alleen achter, reed nog 80 kilometer alleen en won met 7 minuten voorsprong.

"Ik weet dat ik iedereen zal missen, van renners en staf, en The Wolfpack zal altijd mijn tweede familie blijven. Maar dat is het wielrennen. Ik vind het jammer om te moeten vertrekken, maar ik wil iedereen hier bedanken en zeggen dat ik ernaar uitkijk om ze volgend jaar op de weg te zien."

Kritiek Lefevere

Cavagna zou bij Movistar zijn kansen krijgen in de Vlaamse klassiekers, maar daar stelde Lefevere zich toch vragen bij. "Ik wil niks slecht zeggen over Rémi die een zeer waardevolle kracht is geweest, maar kasseiklassiekers met zijn stuurmanskunsten? Ik zie het niet direct", zei hij bij Het Nieuwsblad.