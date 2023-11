Lotto Dstny profiteert van faillissement van ander team om talent in huis te halen

Lotto Dstny heeft zich versterkt met de Nieuw-Zeelander Logan Currie (22). Currie komt over van Bolton Equities Black Spoke.

Bolton Equities Black Spoke houdt na dit jaar op met bestaan en daar profiteert Lotto Dstny dus van om Currie binnen te halen. De jonge Nieuw-Zeelander won dit jaar het jongerenklassement in de Ronde van Denemarken en de Ronde van Griekenland en werd nationaal kampioen tijdrijden bij de U23.

Currie heeft voor één seizoen getekend bij de Belgische ploeg. "Ik ben nog heel jong, maar ik beschouw mezelf als een klassementsrenner en tijdritspecialist", zegt Currie over zijn specialiteiten. "Maar ik ben geen kassei- of klassiekerspecialist."

"Ik kijk ernaar uit dat ik veel kan leren in deze nieuwe omgeving. Het team heeft de voorbije maanden enorm geïnvesteerd in het aspect 'performance' en ik ben ervan overtuigd dat ik hier veel vooruitgang kan boeken."

Kopman

"Logan is een piepjonge, maar veelbelovende renner", stelt sportief manager Kurt Van de Wouwer aan. "In onze ploeg beschikken we over niet veel renners met zijn profiel. Hij zal onze kopmannen bijstaan in kleinere etappekoersen en in wedstrijden met een heuvelachtig parcours."