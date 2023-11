Sven Nys zet UCI-voorzitter stevig op zijn plaats na aanval op zoon Thibau

UCI-voorzitter David Lappartient haalde stevig uit naar de veldrijders die de Wereldbeker bewust links laten liggen. Sven Nys verdedigde zijn zoon Thibau.

UCI-voorzitter Lappartient dreigt ermee om renners die crossen in de Superprestige en de X2O Trofee verkiezen boven de Wereldbeker te straffen. Onder meer een uitsluiting van het WK zou een van de maatregelen zijn.

Lappartient was vooral niet opgezet met het feit dat Thibau Nys zaterdag wel in Niel aan de start stond, maar zondag niet in Dendermonde. Sven Nys verdedigde zijn zoon. "Ik denk dat renners het recht moeten hebben om eigen keuzes te maken", zegt hij bij Wielerflits.

Dreigement

"Zeker als het over jonge renners gaat, want hier wordt ook mijn eigen zoon genoemd." Want het gaat niet alleen over Thibau, ook andere renners maken de keuze om af en toe eens een Wereldbeker niet te rijden. Nys vindt dan ook dat dat moet kunnen.

Nys verwacht de komende weken nog veel discussie, maar laat zich niet afschrikken. "Het is sowieso al niets voor dit jaar. Maar we gaan kijken. Het enige wat wij vragen, is overleg. Dit is voor een groot stuk een dreigement, en proberen je stem te verheffen…"