Thibau Nys trekt zich niets aan van kritiek UCI: ook deze crossen rijdt hij niet

Thibau Nys sloeg dit de Wereldbeker van Dendermonde over, tot ongenoegen van de UCI. Maar de jonge Nys zal de komende weken nog crossen overslaan.

Na zijn offday op het EK veldrijden in Pontchâteau besliste Thibau Nys om zijn programma aan te passen. Zo schrapte hij de Wereldbeker in Dendermonde en reed hij enkel zaterdag in Niel. Zijn eerstvolgende cross is zondag de Wereldbeker in Troyes.

Nys zal dus niet aanwezig zijn op de Superprestige van Merksplas van komende zaterdag. Zo heeft Nys meer dan een week geen competitie en kan hij wat meer trainen. En de komende weken zal Nys nog crossen schrappen.

Programma Thibau Nys

"In december trekt hij met de wegploeg van Lidl-Trek twee weken op stage naar Calpe en blijft hij er sowieso één crossweekend tussenuit", zegt Sven Nys bij HLN. Het zou gaan om Essen (Exact Cross)/Val di Sole (WB) op 9/12 en 10/12 of Herentals (X2O Trofee)/Namen (WB) op 16/12 en 17/12.

Vader Nys benadrukt dat Thibau dus niet enkel het klassement van de Wereldbeker laat vallen, maar alle klassementen. "De Wereldbeker is te druk en de Superprestige en X2O Trofee duren tot na het WK. Wat maakt dat er geen enkel klassement echt haalbaar is voor hem."