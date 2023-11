Emoties laaien op in de koers: Van Quickenborne legt troeven uit, collega spreekt over 'een bom, harde noot om kraken'

In de sport durven emoties al eens hoog oplaaien en dat is de koers niet anders. Van Quickenborne, de ex-minister die nu weer als burgemeester van Kortrijk aan de slag is, ziet uiteraard vooral het positieve in van het feit dat een wielerklassieker naar zijn stad komt. Elders was het even slikken.

Nadat het nieuws ruim een week geleden bekendgeraakte dat Kortrijk voortaan de startplaats van Kuurne-Brussel-Kuurne gaat worden, uitte de gemeente Kuurne al zijn ontgoocheling op sociale en andere media. Ook bij monde van burgemeester Francis Benoit, die op de persconferentie hierover ook emotioneel reageerde.

"In Kuurne slaat dit in als een bom. Het is een harde noot om kraken", zei Benoit toen. Het ligt duidelijk heel erg gevoelig. Een week later is die storm wellicht nog niet helemaal gaan liggen. Het zal enige tijd vergen om dit te plaatsen, maar de naam Kuurne blijft sterk verbonden aan de koers in kwestie en ontvangt ook nog de aankomst.

VAN QUICKENBORNE EN DE DRIE TROEVEN

Op die persbabbel zette Van Quickenborne ook de positieve punten voor zijn Kortrijk die gepaard gaan met het organiseren van de start in de verf. "Er zijn drie grote troeven voor onze stad. We zijn opnieuw genomineerd om Vlaanderens beste fietsstad te worden."

De West-Vlaamse stad zet erop in om mensen aan het fietsen te krijgen en de koers zal daartoe bijdragen. "Troef nummer twee: het is een geweldig evenement. Ik heb al een paar keer de kans gehad om er naartoe te gaan. Voor ons was februari een donkere maand waarin er niet zo veel te doen was."

GROTE MARKT ZAL VOLLOPEN VOOR KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

Dat moet nu veranderen. "Februari-maart is altijd de periode waarin we evenementen terug opstarten en dus is Kuurne-Brussel-Kuurne voor ons een zeer mooie gelegenheid. De Grote Markt en de straten hierrond zullen zeker volstromen." Zoals dat anders ook het geval is op bijvoorbeeld de Velofollies.

"Troef nummer drie: we zijn een kans die topsport absoluut een kans willen geven. Op vlak van wielrennen hinkte Kortrijk altijd een beetje achter. We hebben nu de X2O-veldrit, maar een wielerklassieker hadden we nog niet." Dat verandert dus in 2024.