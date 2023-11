In België tanden stuk gebeten op Van der Poel en in Frankrijk op Vingegaard, maar elders valt Pogacar wél in de prijzen

Door de sterke prestaties van Mathieu van der Poel en Jonas Vingegaard moest Tadej Pogacar de voorbije weken steeds genoegen nemen met een ereplaats wanneer er awards uitgereikt werden. In zijn thuisland kon het niet anders of 'Pogi' zou wél in de prijzen vallen.

De uiterst prestigieuze Vélo d'Or werd dit jaar toegekend aan Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar eindigde in die verkiezing pas derde, want zowel de Deen als Mathieu van der Poel gingen hem voor. Tijdens het Flandrien-gala in België werd een Internationale Flandrien verkozen, maar dat was dit jaar dan weer Van der Poel.

Zo viel Tadej Pogacar telkens uit de boot. Tot nu, want tijdens een wielergala in Ljubljana werd Pogacar gekroond tot Sloveens wielrenner van het jaar. Met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije kon die prijs hem eigenlijk niet meer ontsnappen.

POGACAR KLOPT ROGLIC DANKZIJ VELE ZEGES

Tel daar nog eens een tweede plek in de Tour en een derde plaats op het WK bij, dat weegt dan toch zwaarder door dan de eindzege in de Giro van Primoz Roglic. Voor die verwezenlijking ontving Roglic ook wel een onderscheiding. Een eer die Matej Mohoric dan weer te beurt viel voor zijn Tourritzege en winst op het WK gravel.