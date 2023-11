'Cian Uijtdebroeks gegeerd wild op transfermarkt: deze topteams trekken aan zijn mouw'

Cian Uijtdebroeks (20) is een van de grootste talenten in het peloton wat de grote rondes betreft. De jonge Belg is dan ook hot bij de grote ploegen.

Cian Uijtdebroeks bevestigde keer op keer dit jaar. In de Ronde van Catalonië werd hij negende, zesde in de Ronde van Romandië, zevende in de Ronde van Zwitserland en achtste in de Vuelta. Voor een 20-jarige bijzonder sterk.

Met de komst van Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe is het wel de vraag hoe de toekomst van Uijtdebroeks er bij de Duitse ploeg uitziet. Uijtdebroeks heeft nog een contract voor 2024 bij BORA-hansgrohe.

Interesse voor Uijtdebroeks

Of Uijtdebroeks daarna ook nog voor de Duitse ploeg rijdt, is nog onduidelijk. Onze zakken zijn niet zo diep als die van sommige andere teams”, zegt ploegmanager Ralph Denk bij GCN. "We gaan een slimme manier vinden."

Want volgens GCN trekken er wel degelijk andere ploegen aan de mouw van Uijtdebroeks. Lidl-Trek, Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma zouden interesse tonen. De drie ploegen met het grootste budget in de WorldTour.