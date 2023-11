Michel Wuyts reageert streng op veldritprogramma van Wout van Aert

Wout van Aert rijdt volgend jaar wellicht de Giro, waardoor hij zijn veldritprogramma stevig ingekort is. Volgens Michel Wuyts staat er echter nog te veel veldrijden op het programma.

Wout van Aert maakte deze week zijn veldritprogramma bekend. Op 9 december duikt hij in Essen voor het eerst het veld in. Op dit moment staan er acht veldritten op zijn programma, achter Zonhoven en Benidorm staan er nog vraagtekens.

Volgens Michel Wuyts zijn dat echter nog teveel. "Van Aert rijdt mogelijk tien crossen. Vijf volstonden. Tot 1 januari en basta. Tien keer een uur à bloc is immers nefast voor de gestage opbouw van volume", zegt hij bij HLN.

Voorbereiding Giro

In januari en februari is vooral belangrijk om op hoogtestage conditie te kweken bij van Van Aert, vindt Wuyts. Ook de Omloop Het Nieuwsblad is niet belangrijk. De Strade Bianche begin maart zou volgens Wuyts beter zijn om dan door te trekken tot Parijs-Roubaix.

Totale uitputting na de voorjaarsklassiekers is dan ook te vermijden. "In een optimaal patroon volstaan zes dagen rust na Roubaix. Vijftien dagen trainen om de VO2max weer op te trekken, moeten hem in topvorm aan de Girostart brengen."