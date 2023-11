Opvallend: Gentenaar slaapt tijdens Zesdaagse bewust niet thuis en heeft daar goede reden voor

Jules Hesters moet na het afscheid van Iljo Keisse een van de nieuwe publiekslievelingen worden in het Gentse Kuipke. Toch slaapt hij tijdens de Zesdaagse niet thuis.

Jules Hesters staat samen met zijn kompaan Fabio Van den Bossche voorlopig op de tweede plaats in de Zesdaagse van Gent. Ze volgen op enkele punten van titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, achter hen volgen wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.

Hesters woont in Gent, op twee kilometer van het Kuipke. Toch slaapt hij tijdens de Zesdaagse zelf niet thuis, maar in een hotel in Nazareth, samen met de meeste andere deelnemers. En daar heeft hij een goede reden voor.

Zesdaagse win je in bed

De renners zijn meestal maar na 1u 's nachts klaar met hun dag op de Zesdaagse en moeten daarna nog douchen en eten. Meestal is Hesters dan maar om 2u thuis. Daarom slaapt hij dus op hotel.

"Mijn vriendin en ouders moeten 's ochtends tijdig de deur uit voor hun werk en je wordt dan toch wakker. Als je je nachtrust niet wil verstoren, dan is het verstandig om je een weekje af te zonderen", zegt Hesters bij Sporza.

Want de nachtrust is zowat het belangrijkste tijdens de zesdaagse. "Als je een drietal slechte nachten hebt gehad, dan stapelt zich dat op. Een zesdaagse win je net als de Tour in je bed, hé."