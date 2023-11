Organisatoren doen boekje open over startgeld Van der Poel en Van Aert in de cross

Mathieu van der Poel en Wout van Aert beperken zich tot een tiental crossen tijdens hun uitstapje naar het veldrijden. De organisatoren doen er dan ook alles aan om de twee aan de start te krijgen.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel kiezen ervoor om tijdens de drukke kerstperiode om korte tijd heel wat crossen af te werken. In iets meer dan een maand tijd rijdt Van der Poel 13 crossen, Van Aert doet er twee weken zeven.

Van der Poel en Van Aert zorgen natuurlijk voor extra publiek. Van Aert begint in Essen (9/12) aan zijn veldritseizoen, Van der Poel en Van Aert staan allebei aan de start in Mol (22/12). Allebei crossen die tot de Exact Cross behoren.

Startgeld Van der Poel en Van Aert

"Nee, we hebben niet extra diep in de buidel moeten tasten om dat te regelen", zegt Koen Monu bij Wielerflits, betrokken bij de organisatie van de crossen in Boom, Mol, Heusden-Zolder en Essen.

Volgens Monu heeft de plaats op de kalender van de cross in Mol, daags voor de Wereldbeker in Antwerpen, veel invloed op de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert. "Die jongens wilden als voorbereiding daarop gewoon een uurtje het zandgevoel opdoen aan het Zilvermeer, gok ik."

Maar een extra financiële inspanning is er dus niet gedaan, dat stelt ook Christophe Impens van Golazo. "Wij pushen nooit. Niet financieel, sportief of emotioneel. Het enige wat ze doen is het programma van hun crossen doorsturen naar de managers van Mathieu en Wout en zeggen dat ze welkom zijn.