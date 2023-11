Vingegaard wil graag, maar Evenepoel en Van Aert zullen hem niet moeten vrezen in topwedstrijd

Jonas Vingegaard bleef de voorbije jaren weg van kampioenschappen. De Deen heeft zich wel kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen, maar de kans is klein dat hij er aan de start staat.

Dat Jonas Vingegaard de laatste stelselmatige paste voor de Deense nationale ploeg zorgde wel voor wat wrevel. "Het is ons onduidelijk waarom Vingegaard niet zal uitkomen voor de nationale ploeg. Bij de U23 deed hij dat nog wel, dus we begrijpen niet waarom hij nu niet meer meedoet", klonk het voor het WK in Australië.

Maar de Deen wil volgend jaar dus wel naar de Olympische Spelen in Parijs. "Ik hoop dat ik geselecteerd word, maar het zal mij niet verbazen als dat niet zo is. Het kan best zijn dat de bondscoach vier anderen kiest", zei Vingegaard bij Ritzau.

Geen Olympische Spelen, wel WK?

De ploegen in de wegrit van de Olympische Spelen bestaan maar uit een select aantal renners. Zo mogen de Denen net als bijvoorbeeld de Belgen (met wellicht Van Aert en Evenepoel), de Slovenen, de Britten en de Fransen met vier renners starten. Nederland, Italië en Spanje mogen maar met drie starten.

"Bondscoach Andreas Lund legde mij uit dat het niet zeker is dat ik geselecteerd zal worden, ook al zou ik dat willen", zei Vingegaard. "Dat begrijp ik ook goed. Ik droom er nog steeds van om ooit de Olympische Spelen te rijden, maar ik denk niet dat het parcours mij bijzonder goed ligt."

Maar misschien zien we Vingegaard wel aan de start van het WK in Zürich in september. "Dit is waarschijnlijk een van de beste parcoursen die ik op een wereldkampioenschap zal krijgen", zei de Deen nog. Op het WK zijn de ploegen ook veel groter, waardoor Vingegaard wel zou kunnen starten.