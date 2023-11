Belgische titelverdedigers doen opnieuw goede zaak, Lotte Kopecky toont nog eens haar klasse

De vierde dag van de Zesdaagse van Gent is achter de rug. Belgen Lindsay De Vylder en Robbe Ghys hebben opnieuw de leidersplaats in handen.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys sprongen tijdens de enige ploegkoers van de avond weer over de Nederlandse wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willlem van Schip en leiden nu met een ronde voorsprong.

Ook het Franse duo Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion en het Deens/Nieuw-Zeelandse duo Matias Malmberg en Aaron Gate volgen nog op één ronde maar hebben in punten wel een serieuze achterstand op De Vylder en Ghys.

"Het was een harde dag. We hebben heel hard gestreden", zei Ghys achteraf bij Sporza. De Vylder vond het juiste moment in de ploegkoers om te versnellen en zo de leiding weer te pakken. "Tegenover de andere ploegen hebben we een goeie zaak gedaan."

Kopecky heerst

Bij de vrouwen mocht Lotte Kopecky ook de baan in voor twee onderdelen, de afvalling en de puntenkoers. Kopecky won telkens, al was ze blij dat er maar twee onderdelen waren. "In deze periode onderhoud ik mijn pistegevoel en dit komt perfect van pas."

"Ik kreeg kippenvel tijdens de voorstelling. Het publiek apprecieert ons en het is heel leuk dat we dit met het vrouwenwielrennen teweegbrengen."