'Jumbo-Visma wil uitpakken met toptransfer van Belgisch supertalent'

Jumbo-Visma laat Primoz Roglic vertrekken naar BORA-hansgrohe, maar een opvolger is er nog niet. Een Belg zou daar verandering in kunnen brengen.

Bij BORA-hansgrohe wordt Roglic ploegmaat van onder meer de jonge Belg Cian Uijtdebroeks (20). Hij maakte dit jaar indruk in rittenkoersen van een week en deed het ook uitstekend in zijn eerste grote ronde. In de Vuelta werd hij achtste.

Maar met Aleksandr Vlasov en Jai Hindley heeft BORA-hansgrohe nog twee andere kopmannen. Vier kopmannen lijken er twee te veel te zijn. Uijtdebroeks heeft nog een contract voor één jaar bij de Duitse ploeg.

Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma?

"Onze zakken zijn niet zo diep als van sommige andere teams", zei ploegmanager Ralph Denk deze week bij GCN. Als Uijtdebroeks dit jaar nog wil vertrekken, dan moeten BORA-hansgrohe, Uijtdebroeks en zijn nieuwe ploeg daar een akkoord over vinden. Ook de UCI moet zijn goedkeuring geven.

Volgens HLN zou Jumbo-Visma in poleposition liggen om Uijtdebroeks binnen te halen. Of het over een transfer voor volgend jaar of vanaf 2025 gaat, is niet duidelijk. Als Jumbo-Visma Uijtdebroeks volgend jaar al wil, zal het een afkoopsom moeten betalen.