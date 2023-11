Patrick Lefevere zegt wat sponsors niet wilden horen over Remco Evenepoel

Soudal-QuickStep heeft met Remco Evenepoel een prijsbeest in de rangen. Ook voor sponsors is hij ontzettend belangrijk.

Soudal maakte in de rand van de geruchten over een mogelijke fusie met Jumbo Visma heel erg duidelijk dat de figuur van Remco Evenepoel voor hen ontzettend belangrijk is.

Ook voor QuickStep is dat zo, al ligt het anders voor CEO Ruben Desmet. “De naam Evenepoel staat niet in het contract, maar we spreken daar wel over met Patrick. Een jonge, Belgische renner met het potentieel om de Tour te winnen, onder dat project hebben we mee onze schouders gezet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Patrick Lefevere beseft als geen ander dat een naam die klinkt als een klok heel belangrijk is voor zijn wielerploeg. Maar hij heeft zijn sponsors ook duidelijk zegt dat niet alles staat of valt met Evenepoel, al horen die dat uiteraard niet graag.

“Ik had net een zakenlunch met sponsors die wat kleiner zijn dan Quick-Step, maar ook wel belangrijk”, reageert Lefevere. “Daar was het ook Remco, Remco, Remco… Ik heb gezegd ik ga nu even brutaal zijn, maar mijn ploeg bestaat al twintig jaar voor Remco en ik hoop dat hij straks nog eens twintig jaar zal blijven bestaan. Dat zal dan wel ooit zonder Remco zijn en al zeker zonder mij.”