Remco Evenepoel stelt zijn eisen: "En dan moet mijn verzorger dat zoeken in de supermarkt"

Remco Evenepoel heeft zijn gewoontes en rituelen. Dat geldt niet in het minst voor de voeding die hij tot zich neemt.

Remco Evenepoel gaf in een video op zijn kanaal op Youtube een uniek zicht op wat hij allemaal eet en drinkt voor een wedstrijd: een halve liter Fanta en enkele pistolets met confituur en honing. “Ik eet dat al van bij de junioren en viel quasi nooit naast het podium, dus dit werkt”, klinkt het.

Geen havermout en dergelijke dus voor onze nationale trots. “Ik eet al sinds de junioren hetzelfde ontbijt voor een tijdrit. Het zijn ‘pistolekes’ met jam, een banaan, wat honing, een halve liter Fanta en kippenreepjes. Sinds ik dit eet, viel ik amper van het podium. Daarom blijf ik trouw aan mijn ‘pistolekes’.”

En vooral die confituur is vaak een probleem, zo geeft hij nog toe. Het moet frambozenconfituur zijn, niks anders. “Die is niet altijd standaard aanwezig in een hotel of huisje, daarom moet mijn verzorger er vaak naar op zoek in een supermarkt.”