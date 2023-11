Roger De Vlaeminck openhartig: "Daar heb ik wel een beetje spijt van"

Het WK veldrijden lijkt in 2024 opnieuw onthoofd met enkel Mathieu van der Poel aan de start. De Nederlander kan zo dichter bij het record van Erik De Vlaeminck komen.

Wout van Aert en Tom Pidcock staan naar alle waarschijnlijkheid niet aan de start van het WK veldrijden in Tabor. Ze willen zich allebei sparen voor het wegseizoen en de Olympische Spelen. Mathieu van der Poel is zo de enige van de Grote Drie die aan de start staat.

Na zijn vijfde wereldtitel dit jaar in Hoogerheide, ligt de weg dan ook open voor een zesde. Zeker omdat Van der Poel in zeven deelnames in Tabor, telkens won. Er zal dus veel moeten gebeuren om de Nederlander van zijn zesde wereldtitel te houden.

Achtste wereldtitel

En dus kan hij op één wereldtitel komen van recordhouder Erik De Vlaeminck, die tussen 1966 en 1973 zeven keer wereldkampioen werd. "Er is geen betere veldrijder geweest dan Erik. Als hij zich honderd procent had verzorgd, had hij wel vijftien wereldtitels gepakt", zegt broer Roger De Vlaeminck.

In 1975 werd Roger De Vlaeminck zelf wereldkampioen, Erik eindigde toen op 2 minuten op plek vier. Maar toch vindt Roger dat hij zijn broer had moeten helpen om ook die achtste wereldtitel te pakken. "Daar heb ik wel een beetje spijt van."