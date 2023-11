Vanthourenhout doet opvallende uitspraak over het niveau van de cross en bij Baloise Trek Lions

Het veldrijden heeft tot nu toe nog niet verveeld. Ook zonder kleppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel is het meer dan het zien waard.

Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt maken het mooie weer voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar met de ploeg van Thibau en Sven Nys hebben ze dit jaar stevige tegenstand.

Dat moet Michael Vanthourenhout wel toegeven en hij noemt meteen enkele namen. “Joris Nieuwenhuis rijdt opnieuw beter, Pim Ronhaar heeft een serieuze stap vooruit gezet, er is Thibau Nys”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Al doet de Europees kampioen ook een opvallende uitspraak over het algemene niveau in het veldrijden dit seizoen. “Het is niet per se zo dat het algemeen niveau nu hoger ligt dan vorig jaar, maar er zijn wel veel jongens die een stap vooruit gezet hebben. Dat zie je ook in de uitslagen: niemand rijdt nog minuten voorsprong bij mekaar.”

Toch is dit een hoe dan ook belangrijk dat er in de breedte wat komt. “Voor de cross is het alleszins goed dat er weer wat andere renners zijn die crossen winnen en dat de top weer wat breder is geworden. Al maakt dat het voor ons natuurlijk wel moeilijker om een cross te winnen.”