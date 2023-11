Wout van Aert krijgt de wind van voren over BK en WK veldrijden

Wout van Aert beperkt zijn crossprogramma tot slechts acht of tien crossen deze winter. Maar is dat wel een goed idee?

Terwijl Wout van Aert de voorbije seizoenen ongeveer zo'n 14 crossen reed, zijn dat er dit jaar bijna de helft minder. Met acht crossen als zekerheid en nog twee crossen in januari met een vraagteken achter, is het programma van Van Aert beperkt.

Ook op het BK in Meulebeke (14/01) en op het WK in Tabor (04/02) rijdt Van Aert niet, voor in zijn carrière staat op geen enkel kampioenschap aan de start. Om de vermoeidheid richting het wegseizoen niet te veel op te bouwen.

BK en WK geen nadeel

Maar volgens professor inspanningsfysiologie Jan Bourgois van de UGent hoeft het rijden van het BK en het WK geen nadelen op te leveren voor de klassiekers in het voorjaar, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Als Van Aert na het WK wat volumetrainingen inplant, moet dat hem tot een nieuwe conditiepiek in april kunnen leiden." Minder crossen betekent dus niet automatisch een beter voorjaar.