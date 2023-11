🎥 Lotte Kopecky schittert opnieuw in Gent en maakt eerste twee koersen van 2024 bekend

Lotte Kopecky schitterde zaterdag opnieuw in het Kuipke van Gent. De Belgische wereldkampioene was opnieuw de beste in de afvallingskoers en de puntenkoers en liet het publiek in Gent meerdere keren uit zijn dak gaan.

Maar vanzelf ging het toch niet, gaf ze achteraf toe. "Het was toch lastig. Ik win hier niet met de vingers in de neus", zei ze bij Sporza. Maar genieten deed Kopecky wel van het enthousiaste publiek. "Mijn hart ligt op de piste."

Twee wedstrijden op vrijdag en twee op zaterdag, meer hoefde het voor Kopecky niet te zijn half november. Zeker omdat haar doelen nog ver weg liggen. Over twee maanden komt het eerste er wel al aan.

"Ik bouw nu op naar het EK baanwielrennen in Apeldoorn midden januari." Een belangrijke test met het oog op de Olympische Spelen. Daarna gaat de focus naar de weg. "Ik vermoed dat ik aan de start sta van de Omloop Het Nieuwsblad."

This is how @LotteKopecky won Saturday's elimination in the Fashion For Cycling Ladies Cup at the Lotto Six Days Flanders-Ghent in the Kuipke! pic.twitter.com/FNOMoHsyaf